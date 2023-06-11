وزير الصحة يطّلع على خطة تأمين المدن الساحلية طبيا.. ويوجّه بتكثيف «التشخيص عن بُعد»

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع رؤساء القطاعات ووكلاء ومديري مديريات الوزارة، للاطلاع على خطة التأمين الطبي للمدن الساحلية لصيف عام 2023، لضمان توفير الحماية الطبية والرعاية العلاجية للمصطافين.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ الوزير اطلع على الخطط التأمينية الخاصة بكل قطاع، وفي كل مديرية على حدة، حيث وجّه برفع درجة الاستعداد في جميع أقسام الطوارئ بالمستشفيات والمراكز، وتكثيف تواجد الفرق الطبية بجميع التخصصات من أطباء وفنين وتمريض.

وأشار عبدالغفار، إلى أنّ الوزير اطلع على محاور الخطة «علاجية، ووقائية، وخدمات إسعافية»، ووجّه بالتنسيق المباشر مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومستشفيات القطاع الخاص، لتحقيق التكامل بالقطاع الصحي.

تكثيف خدمة التشخيص «عن بُعد»

وأضاف أنّ الوزير وجّه بمراعاة توفير أخصائيين واستشاريين على مستوى من الكفاءة العالية، كما تأكد من توافر المستلزمات والأدوات الطبية، فضلًا عن التوجيه بتكثيف منظومة التشخيص «عن بُعد»، مؤكدًا حرص الوزارة على توفير الرعاية الصحية بكفاءة ويسر لجميع المواطن.

ونوه «عبدالغفار» بأنّ الوزير اطلع على خطط فريق الانتشار السريع التي تضم الفرق الطبية والإسعافية، وتجهيزها على مدار الساعة لتقديم الدعم السريع بين مستشفيات ومراكز محافظات الجمهورية، موجّهًا بانعقاد غرف الأزمات والطوارئ المركزية والفرعية على مدار الساعة، مع مراعاة التنسيق مع مشروع «رعايات مصر».

خطة التأمين الطبي لهيئة الإسعاف المصرية

وأوضح المتحدث الرسمي، أنّ خطة التأمين الطبي لهيئة الإسعاف المصرية، شملت الدفع بـ96 سيارة إسعاف مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية، و68 نقطة تمركز إسعافية على الطرق الصحراوية والساحلية، وذلك بمحافظات القاهرة، والإسكندرية، ومطروح، إضافة إلى توفير خدمات الإسعافات الأولية والاستجابة السريعة بأماكن الزحام والأماكن المغلقة التي لا تصل إليها السيارات، من خلال خدمة الـ«سكوتر الإسعافي».

ولفت «عبدالغفار» إلى أنّ الوزير وجّه برفع درجة الاستعداد في الأقسام والوحدات، وعلى وجه الخصوص أقسام الطوارئ والاستقبال والرعاية بالمستشفيات، خاصةً التي تقع على الطرق الساحلية والصحراوية، لسرعة الاستجابة وتقديم الرعاية الطبية العاجلة لمصابي حوادث الطرق، علاوة على توجيه الوزير بالتواصل مع الجهات المعنية بكل محافظة، لوضع إرشادات على الطرق، لسهولة الوصول للمستشفيات.

تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية

وتابع أنّ الدكتور خالد عبدالغفار، وجّه بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية، للتأكد من الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء قبل تقديمه للمستهلكين، وتكثيف الحملات الوقائية لمكافحة البعوض والحشرات، لتوفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطن وقضاء إجازة صيفية صحية وآمنة، إضافة إلى التوجيه بالتواصل مع المعنيين بكل محافظة ساحلية، أثناء تنظيم الحفلات الصيفية، لتأمينها طبيًا، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

واختتم «عبدالغفار»، قائلا إنّ الوزير حرص على التأكد من انتظام سير العمل بمنظومة بنوك الدم، للاطمئنان على توافر مخزون استراتيجي آمن، كما اطلع الوزير على خطة حملات التبرع بالدم في الأماكن العامة، مؤكدًا ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء عمليات التبرع.