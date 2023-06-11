مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني: فرض قيود في تداول المعلومات أمر لا طائل منه

قال الدكتور مصطفى كامل مقرر مساعد المحور السياسي، إن مسألة تداول المعلومات هو جزء من كل، بمعنى أنه تشمل مسائل متعددة تتمثل في طريقة إتاحتها وتصنيفها وغير ذلك بما يتعلق بها.

كامل: نعيش في عصر المعرفة

وتابع كامل خلال كلمته بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن المحور السياسي المخصصة لمناقشة قانون حرية تداول المعلومات، أننا نعيش في عصر المعرفة وبالتالي فرض قيود في تداول المعلومات أمر لا طائل منه معقبا: «المعلومات المهمة التي عليها قيود في الداخل معلومة للخارج ولا داعي لإخفائها».

أغلب القيود المفروضة على حرية المعلومات ينبغي إعادة النظر فيها

وأكمل أن أغلب القيود التي تفرض على حرية المعلومات ينبغي إعادة النظر فيها ومن ضمنها الأمن القومي والتي من الممكن أن يتم تضييقها مع وجود أسرار فقط.