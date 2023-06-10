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الحوار الوطني.. تشريعات لتحقيق الإصلاح السياسي (ملف خاص)

الأسبوع الثالث يبدأ غدا بعقد 4 جلسات في المحور السياسي

كتب:

رؤى ممدوح
11:26 م | السبت 10 يونيو 2023
الحوار الوطنى

الحوار الوطنى

استكمالاً لمسيرة الجمهورية الجديدة، وسعياً نحو تحقيق الآمال المعلقة على مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى، تستأنف الجلسات أعمالها فى الأسبوع الثالث بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء، ويعقد مجلس الأمناء، غداً، 4 جلسات نقاشية منها جلستان حول قانون عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ فضلاً عن قضية التفرغ لعضويتهما والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، ومثلهما لمناقشة قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، فيما تم إرجاء مناقشة قانون تنظيم العمل الأهلى ولائحته التنفيذية والمعوقات أمام العمل الأهلى المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والعمل الأهلى لموعد آخر سيتم تحديده لاحقاً بنفس المتحدثين والحضور.

وتواصل «الوطن» تغطيتها لفعاليات جلسات الحوار الوطنى، منذ انطلاقها منتصف شهر مايو الماضى، بمناقشة القوانين الثلاثة التى ستتم مناقشتها، بالإضافة إلى أهم التعديلات والمقترحات، وتتميز جلسات اليوم بعقد حوارات مفتوحة، للخروج بتوصيات يتم الاتفاق عليها وتدوينها ومن ثم رفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى ليقوم بدوره بتوجيهها إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيالها.

كان مجلس الأمناء قد أكد أنه فى حالة انعقاد دائم لاستكمال جدول أعمال الحوار الوطنى فى ظل الحرص الشديد من كافة القوى السياسية على المشاركة.

 

 

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