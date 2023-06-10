«النواب والشيوخ» في الحوار الوطني.. شرط تفرُّغ الأعضاء ومطالب بزيادة المقاعد

تناقش لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، اليوم، قضية عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين، وتشهد أعمال الجلسات مناقشة مقترحات وتوصيات صادرة عن الأحزاب فيما يتعلق بعدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، إضافة إلى تفرغ النائب لعمله تحت القبة، والمعوقات التى يواجهها من أجل التفرغ، إذ يعبر كل تيار عن رؤيته ومستهدفاته من الجلسات.

وكيل «صناعة الشيوخ»: زيادة أعضاء المجلسين ليتناسب مع معايير البرلمان الدولي والدستور المصري والزيادة السكانية

وقال تيسير مطر، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، رئيس حزب إرادة جيل، إنه فيما يتعلق بالتفرغ لعضوية المجلسين، فإن رؤية الحزب تتمثل فى أهمية تفرغ النائب لعضوية مجلسى الشيوخ والنواب، مشدداً على أن التفرغ أمر مهم من أجل التشريع والرقابة، مشيراً إلى أن التفرغ فى الوقت الحالى غير متاح، قائلاً: «رغم رؤيتى لأهمية التفرغ للمجلسين، فإن هناك قيوداً أخرى تفرض على النائب تجعله لا يستطيع التفرغ وتجبره على مزاولة أعمال أخرى»، لافتاً إلى أن أزمة غياب المحليات تعد العائق الأساسى للتفرغ، وتابع: «عدم وجود مجالس محلية منتخبة يجبر النائب على الوجود فى الشارع لخدمة المواطن وتلبية احتياجاته والبحث عن حلول لمشاكله»، وأشار «مطر» إلى أن ارتباط النائب بالناخب الذى منحه صوته والعكس، يحمله مسئولية إضافية بالوجود دائماً تحت أى ظرف لخدمة الناخب، وأضاف: «لا بد من حضور النائب بنفسه للوقوف على أسباب الأزمة وكيفية حلها، إذ إن ذلك الأمر يزيد من روابط الثقة بين الطرفين».

وأشار وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، لـ«الوطن»، إلى أن هناك عوامل أخرى تعيق النائب عن التفرغ، لافتاً إلى أن الحالة الاقتصادية تعد أحد أبرز تلك المعوقات، وتابع: «النائب هو مواطن أيضاً لديه ارتباطات والتزامات لا بد أن يفى بها، وبالتالى تجبره على عدم التفرغ لعمله فى المجلس»، لافتاً إلى أهمية إجراء تعديلات على اللائحة المالية للنائب لتغطية احتياجاته الشخصية والتزاماته المالية، وأضاف: «حتى نستطيع الوصول إلى تلك النقطة وإجراء التعديل فلا بد من إجراء الانتخابات بنظام القائمة المغلقة المطلقة لأنها تتيح للنائب التفرغ المطلوب»، مشيراً إلى أن الانتخابات بهذا النظام ضمن المقترحات فى مناقشات جلسات المحور السياسى بالحوار الوطنى.

مقترح مشروع من أجل زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

وحول مسألة عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، قال «مطر» إن حزب إرادة جيل، الذى يتولى رئاسته، تقدم بمقترح مشروع للانتخابات القادمة من أجل زيادة عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، بما يتناسب مع معايير الاتحاد البرلمانى الدولى والدستور المصرى، ومع الزيادة السكانية التى تشهدها البلاد فى الفترة الأخيرة، وتابع: «لدينا أيضاً مقترحات أخرى من أهمها أن تكون القائمة الانتخابية 8 قطاعات بدلاً من 4، حيث يتيح ذلك التعديل الفرصة للأحزاب لترشيح مزيد من أعضائها من خلال تقسيم المحافظات والدوائر فى كل قطاع»، لافتاً: «بالإضافة إلى تشكيل قوائم تعتمد على المنافسة والديمقراطية ليتمكن المواطن من اختيار النائب سواء فى مجلس الشيوخ أو النواب أو المحليات».

وينص قانون مجلس النواب الحالى على أن يشكل المجلس من 568 عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، كما يشير القانون إلى أن انتخاب مجلس النواب يكون بواقع 284 مقعداً بالنظام الفردى، و284 بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.