ماذا قال وزير الزراعة للعاملين في أول يوم عمل رسمي بالعاصمة الإدارية؟

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا بقيادات الوزارة والعاملين في أول يوم عمل رسمي بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

خلال الاجتماع أكد «القصير» أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليس مجرد تغيير مكان وإنما انتقال بفكر جديد وأداء وأسلوب عمل حضاري وتكنولوجيا حديثة، مطالبا من الجميع بذل كل الجهد حتى يرتقي الأداء إلى مستوى العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة ويحقق طموحات الدولة والقيادة السياسية من عملية الانتقال للعاصمة.

القصير: العمل بالعاصمة الإدارية يحتاج إلى فكر وآليات وتكنولوجيا جديدة

أشار إلى أنه تم تصميمها للعمل بأحدث وسائل التكنولوجيا الذكية والتحول الرقمي باعتبارها مدينة ذكية، كما أكد وزير الزراعة على جميع العاملين بضرورة الانضباط والتعامل الجيد مع المنشآت واتخاذ كل ما يلزم من آليات للحفاظ عليها واستمرارية نظافتها مع التخلي عن أي سلوكيات سلبية أو التي من شأنها إحداث الضرر بالممتلكات العامة وطالب الجميع الظهور بالمظهر اللائق بالوزارة.

أشار ‏«القصير» إلى استمرار تأهيل وتدريب العاملين، لافتا إلى أنه تم نقل جميع الهيئات التابعة للوزارة لمباشرة عملهم رسميا من مقر الوزارة بالعاصمة.