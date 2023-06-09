9 امتيازات للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية.. تعرف عليها

تستعد الوزارت والهيئات الحكومية في نقل مقارها للعاصمة الإدارية الجديدة وذلك وفقاً للخطة التي تتضمن نقل كل الوزارات في الربع الأخير من 2023، وخصصت الحكومة عددا من الامتيازات للموظفين المتنقلين.

ونرصد لكم في النقاط التالية أبرز هذه المميزات التي سوف يتمتع بها الموظفون المنتقلون إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

المميزات التي توفرها الدولة لموظفي العاصمة

1) خصصت الحكومة عددًا من الوحدات السكنية ضمن مشروع «سكن مصر» في مدينة بدر.

2) تصل مساحات الشقق إلى 118 مترًا، وتبعد نحو 7 كيلو مترًا عن الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

3) تبلغ تكلفة الوحدة 675 ألف جنيه، تصل سعرها إلى 450 ألف بعد خصم ثمن الأرض والمرافق.

4) يدفع الموظف 25% من قيمة الوحدة على تسهيلات، كما أن 75% يتم دفعها على أقساط ربع سنوية على مدار 7 سنوات ويتم تسديد القسط من بدل الانتقال الذي سوف تمنحه الحكومة إلى الموظف والذي يبلغ 2000 جنيه كحد أدنى.

توفير مقابل انتقال في حالة عدم الرغبة في الانتقال

5) في حال رفض الموظف الحصول على وحدة سكنية، يتم منحه حافزًا ماديًا موزع على 3 مستويات ويختلف باختلاف الدرجة الوظيفية «موظف عادي - موظف مدير عام - موظف رئيس قطاع أوررئيس هيئة»، على أن يكون الحد الأدنى للحافز 2000 جنيه.

6) يحصل الموظف على خصم 50% في اشتراك المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

7) المدينة مقامة على 93 فدانًا، وتضم مجمع حمامات سباحة، وصالة مغطاة، وملاعب كرة قدم وخماسي، وملاعب مكشوفة، وتنس، ومبنى اسكواش، بالإضافة إلى منطقة ألعاب أطفال و3 كافتيريات.

خطوط لربط القاهرة بالعاصمة

8) توفير شبكة أتوبيسات لربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية تضم 16 حزمة.

9) تضم الحزمة الواحدة 192 أتوبيسًا بإجمالي 48 خطًا للانتقال من وإلى العاصمة، بالإضافة إلى تيسير خطوط نقل جماعي لربط مدينة بدر بمنطقة سكن الموظفين، فضلاً عن تنفيذ مشروعات أخرى مثل القطار المكهرب، والمونوريل.