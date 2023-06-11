شكري يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية تركيا الجديد للتهنئة بتوليه منصبه

أجري وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا مع وزير خارجية تركيا الجديد هاكان فيدان، أعرب خلاله عن التطلع للعمل المشترك من أجل استمرار مسار تطوير العلاقات الثنائية وعودتها إلى طبيعتها.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، بأن الوزير شكري قدم التهنئة لوزير خارجية تركيا على تولى مهام منصبه، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهامه.

الاتصال تطرق إلى ملفات التعاون الثنائي

وقال «أبو زيد»ـ إن الاتصال تطرق إلى ملفات التعاون الثنائي وتبادل الزيارات على مختلف المستويات، فضلًا عن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

وأشار المحدث إلى أن وزير خارجية تركيا وجه الشكر للوزير سامح شكري على مبادرته بالاتصال به، مؤكدًا أهمية المضي قدمًا في الدفع بمسيرة استعادة كامل العلاقات بين البلدين، كما ورحب بالتواصل مع الوزير سامح شكري للعمل من أجل تعزيز التفاهم والمصالح المشتركة للشعبين المصري والتركي.