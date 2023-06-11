عاجل.. قرار ناري من إدارة ليفربول بشأن ساديو ماني يثير أزمة لمحمد صلاح

اتخذت إدارة نادي ليفربول الإنجليزي قرارا بشأن لاعبها السابق السنغالي ساديو ماني، الذي يلعب في صفوف بايرن ميونخ الألماني، حاليا، بشأن ما تردد حول اقتراب عودته لصفوف الريدز مرة أخرى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن النادي البافاري عرضه للبيع في الميركاتو.

قرار ليفربول مع ساديو ماني يوجه صدمة لمحمد صلاح ورفض ليفربول عودة ساديو ماني مرة أخرى، خلال الفترة المقبلة، لصفوف الفريق رغم التقارير التي أشارت إلى احتمالية عودة اللاعب مرة أخرى لقلعة آنفيلد.

وتعمل إدارة الريدز على التوقيع مع بعض الصفقات لكن ليس من بينها «ماني» وهو ما يثير أزمة لمحمد صلاح، الذي كان يأمل في عودة زميله السنغالي، من أجل التعاون معًا لإعادة ليفربول للمنافسة مجددًا على الألقاب محليًا وقاريًا.

لقراءة الخبر كاملًا اضغط هنا.