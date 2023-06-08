تفاصيل إجازة محمد صلاح في الغردقة.. ونجوم كرة زاروا المدينة أبرزهم بنزيما (صور)

حرص لاعب نادي ليفربول ومنتخب مصر النجم الدولي محمد صلاح على قضاء إجازته على شواطئ مدينة الغردقة، وهي عادة سنوية يحرص عليها للعام الخامس على التوالي، حيث وصل صلاح قبل ساعات إلى منتجع الجونة شمال الغردقة في هدوء ومحاط سرية تامة وسياج أمني، ومن المقرر أن تمتد إجازته لثلاثة أيام قبل الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني المقرر أن ينطلق في الفترة من 10 يونيو وحتى 18 يونيو.

أسرار صلاح في الغردقة

وكشف مصدر مسؤول بمنتجع الجونة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن صلاح يحرص على قضاء إجازته في هدوء وسرية تامة، لافتاً إلى أن محمد صلاح وصل إلى منتجع الجونة برا عبر سيارة خاصة زجاجها فاميه أسود ويقيم داخل فيلا، خاصة بمنتجع الجونة محاطة بسياج أمني لا يدخلها سوى صلاح والحرس الشخصي له.

سرية إجازة صلاح في الغردقة

وأشار إلى أن صلاح يحرص على قضاء إجازته على شواطئ الغردقة في هدوء بعيدا عن أعين المعجبين، مؤكدا أن إدارة منتجع الجونة تحرص على توفير الخصوصية والسرية والهدوء لصلاح طول مدة إقامته بالجونة.

جزيرة بيوض

وأضاف أن صلاح حرص على ممارسة رياضة الاسكواش بمجرد وصوله إلى منتجع الجونة ويحرص على الذهاب إلى مارينا الجونة في منتصف اليوم في هدوء تام متخفيا في كاب ونظارة شمس لاستقلال يخت سياحى خاص في رحلة بحرية إلى جزيرة بيوض والتي يعشقها لممارسة السباحة والسنوركل ثم العودة قبل غروب الشمس .

وكشف علاء الدين محمود رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر، أن الغردقة هي قبلة النجوم وشهدت زيارة عدد من مشاهير الفن ونجوم الرياضة وعلى رأسهم اللاعب محمد صلاح وكيلور نافاس حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان، وراموس نجم نادي ريال مدريد الإسباني، وكريم بنزيما لاعب ريال مدريد السابق.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى توفير الأجواء الهادئة والسرية والخصوصية لنجوم الرياضة هي أهم أسباب توافد نجوم العالم على مدينة الغردقة.

وأشار إلى أن جزيرة بيوض تقع على بعد 5 كيلو مترات شمال شواطئ الغردقة وتمتاز السرية والخصوصية التامة ولا تصل إليها سوى اليخوت الخاصة ولذلك يفضلها صلاح ويحرص على زيارتها حيث الهدوء والاستجمام .