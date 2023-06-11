فريدة فهمي تكشف عدم ظهورها إعلاميا وسر بداية فرقة رضا

تقام حاليا ندوة تكريم الفنانة الكبيرة فريدة فهمي، بقصر ثقافة السينما، تقديرا لمشوارها الفني الكبير، بحضور عدد كبير من الجمهور.

قالت فريدة فهمي، إن الفنان ليس بظهوره الإعلامي، لكن بعمله وبفنه وبتاريخه، لذلك كنت وما زلت لا أريد أن أظهر في وسائل الإعلام، مُعربة عن استياءها من عدم تكريم مهرجان القاهرة السينمائي، لمحمود رضا أو لأعضاء الفرقة.

وقالت فريدة فهمي، إن علي رضا كان القوة الدافعة للفرقة، لأنه كان يدافع عنهم بكل قوة، ضد الهجوم الذي كنا نتعرض له في بدايتهم، وكانت وزارة الثقافة تمنعهم من تقديمهم عروض.

وأضافت أن والدها ذهب إلى نقابة المهندسين، وطلب منهم مسرح النقابة، لنقوم بالتدريب عليه، حتى بدأت الصحافة بالكتابة عن الفرقة، وقدمنا العديد فى جميع أنحاء العالم، وأمام رؤساء جميع الدول.

وتابعت أنهم كانوا يتحاربوا لعدم تقديم عروض أمام الرئيس جمال عبد الناصر، حتى جاءت إحدى المرات بالصدفة، وتفأجئ بعروضهم المميزة، وبدأ يدعو الفرقة لتقديم الحفلات الرسمية بمصر.