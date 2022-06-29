معلومات عن فريدة فهمي بعيد ميلادها الـ82: «خدت دكتوراه في الرقص»

تحتفل الفنانة فريدة فهمي، بعيد ميلادها الـ82، اليوم 29 يونيو، إذ تُعد أحد أهم عناصر فرقة رضا، التي أسستها مع زوجها علي رضا، منذ سنوات طويلة.

وتستعرض «الوطن»، معلومات عن فريدة فهمي في عيد ميلادها الـ82، وهي كالتالي:

- استطاعت النجمة فريدة فهمي، الحصول على الدكتوراه في الرقص الإيقاعي من الولايات المتحدة الأمريكية، لتصبح بعد ذلك واحدة من أشهر راقصات السينما المصرية.

- دخلت الفنانة فريدة فهمي في العديد من التجارب الفنية في السينما، بدأتها بفيلم «فتى أحلامي»، أمام العندليب الراحل عبدالحليم حافظ، والذي تم عرضه عام 1957، وكان من إخراج حلمي رفلة، وقصة أوسكار وايلد، وسيناريو وحوار يوسف جوهر، وأبو السعود الإيباري.

إسماعيل يس وفريدة فهمي يتعاونان معًا

- حققت الفنانة فريدة فهمي، شهرة كبيرة، عن طريق مشاركتها في بطولة فيلم «إسماعيل يس في البوليس الحربي»، الذي تم عرضه في عام 1958، إخراج فطين عبدالوهاب، وتأليف علي الزرقاني.

- حققت فريدة فهمي، نجاحا جماهيريا كبيرا، وانتشارا واسعا، من خلال مشاركتها ببطولة 3 أفلام سينمائية مع فرقة رضا، وهي «إجازة نصف السنة»، و«غرام في الكرنك»، و«حرامي الورقة».

أبرز أعمال فريدة فهمي.. فيلم «غريبة»

- تعتبر أفلام «غريبة»، الذي عُرض في عام 1958، و«ساحر النساء»، إذ تم عرض هذا العمل السينمائي عام 1958، و«جميلة» عام 1958، و«الأخ الكبير» عام 1958 من أبرز الأعمال التي شاركت بها فريدة فهمي.

آخر أعمال فريدة فهمي

- كانت آخر الأفلام التي شاركت فيها فريدة فهمي، هو «أسياد وعبيد»، عام 1978، إذ جسدت به شخصية «سعاد»، أمام عمالقة الفن، بينهم محمود ياسين، حسين فهمي، ميرفت أمين، هدى سلطان، وغيرهم من النجوم.

- اعتزلت التمثيل والرقص بعد ذلك وهي في سن الـ43 عامًا.

- كرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات عيد الأم لعام 2022، لمسيرتها الفنية.