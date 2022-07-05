مسرحية «فريدة» مونودراما مصرية تبهر جمهور الأردن.. بطولة عايدة فهمي

استطاع العرض المسرحي المصري «فريدة»، أن يبهر جمهور مدينة إربد، والذي يأتي ضمن المشاركة المصرية احتفالا باختيار إربد عاصمة الثقافة العربية لعام 2022، واستطاعت بطلة العرض الفنانة عايدة فهمي، التي احتفل الجمهور الأردني بها بعد انتهاء العرض، تجسيد الشخصية ببراعة وإتقان، لتؤكد أن المرأة المصرية والعربية في حالة إبداع دائم.

العرض من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، ومأخوذ من الأدب العالمي عن نص «أغنية البجعة» لأنطوان تشيكوف، وهو من كتابة وإخراج أكرم مصطفى الذي تمكن من أن يأخذ الجمهور في رحلة عبر الزمن ما بين الماضي والحاضر ببساطة ويسر في قالب تشويقي اجتماعي.

عرض فريدة يبهر الجمهور الأردني

ونعيش خلال مدة العرض مع ممثلة تحاول أن تبرز جوانب حياتها، سواء من محطات نجحت خلالها وأخرى أدت إلى فشلها، ومن هنا تعطي للجمهور دروسًا مستفادة عن حياتها، وسُمي العرض «فريدة» على اسم بطلة المسرحية، خاصة أنها فتاة جميلة يحبها كل من حولها بمجرد أن يشاهدها، ولكنها تدخل في صراعات مستمرة مع من حولها.

‏‎«فريدة» هي الشخصية التي جسدتها الفنانة عايدة فهمي، تصميم ديكور وإضاءة عمرو عبد الله، موسيقى محمد حمدي رؤوف، تصميم ملابس شيماء عبد العزيز، ماكياج روبي مهاب، من كتابة وإخراج أكرم مصطفى.