صحة الدقهلية: انطلاق فعاليات المرحلة الثانية «من حقك تتظمي»

كشف شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن انطلاق المرحلة الثانية من حملة «حقك تنظمي»، بالدقهلية في مختلف الإدارات الصحية بالدقهلية، خلال الفترة من 11- 15 يونيو، وذلك ضمن مبادرة«أيامنا أحلى» التي تستهدف 27 محافظة من ضمنها الدقهلية.

حمله حقك تنظمي بالدقهلية

وأكد«مكين» في بيان له أن حمله حقك تنظمي جاءت تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، ومحافظة الدقهلية، بتنفيذ توصيات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة.

أعلن شريف مكين، إلى أن المرحلة الثانية «من حملة حقك تنظمي» بالدقهلية تستهدف 9 إدارات هي «أجا، السنبلاوين، بنى عبيد، طلخا، المنزلة، ميت سلسيل، شربين، دكرنس، جمصة».

خدمات حقك تنظمي بالدقهلية

وأوضحت الدكتورة إيمان السيد حسن مدير إدارة تنظيم الأسرة بصحة الدقهلية أن الحملة تعمل علي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.

وأضافت أن الحملة حققت الهدف المنشود منها في المرحلة الأولى، وتستكمل في المرحلة الثانية تقديم الخدمات الخاصة بالحفاظ على الصحة الإنجابية