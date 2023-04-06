«الصحة»: تقديم خدمات الصحة الإنجابية لـ900 ألف سيدة خلال 3 أشهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة لـ901 ألف و905 سيدات من المنتفعات من خلال الحملات التنشيطية وقوافل الصحة الإنجابية، والزيارات بالعيادات المتنقلة للمناطق النائية، لاستهداف المناطق ذات المؤشرات المنخفضة في استخدام الوسائل والمناطق الأولى بالرعاية، خلال الربع الأول من العام الحالي 2023.

تقديم الدعم الفني لـ 25 عيادة جديدة

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّه تم تقديم الدعم الفني لـ25 عيادة جديدة تم افتتاحها بالجمعيات الأهلية والمستشفيات الخاصة، لتقديم خدمات تنظيم الأسرة، وبينها جمعية تنمية المجتمع بالعجيبات بإدارة أسوان، وعيادة جمعية روضة الحبيب بإدارة بندر الأقصر، وعيادة مستشفى الراعي الصالح بإدارة سمالوط، إضافة إلى 22 عيادة بالمستشفيات الخاصة بمحافظة أسيوط، لافتا الى إمداد جمعيات 2 كفاية وكذلك المستشفيات الجامعية بالوسائل مجانا وطبقا لاحتياجاتهم.

الانتهاء من التطوير الشامل لـ 16 عيادة متنقلة

وتابع عبد الغفار، أنّه جرى الانتهاء من التطوير الشامل لـ16 عيادة متنقلة بمحافظات الجيزة والإسكندرية وأسوان وأسيوط والبحيرة وكفر الشيخ والمنوفية والغربية ودمياط وشمال سيناء، وتوزيع 500 جهاز ميزان على الوحدات ومنافذ تقديم الخدمة بالمحافظات.

تسجيل زيارات لـ5 ملايين و665 ألفا و778 سيدة للوحدات الصحية

من جانبه، أكد الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، توافر وسائل تنظيم الأسرة المتنوعة والحديثة، مشيرًا إلى تسجيل زيارات لـ5 ملايين و665 ألفا و778 سيدة للوحدات الصحية بجميع محافظات الجمهورية للحصول على وسيلة لتنظيم الأسرة من ضمنهن 600 ألف و461 زيارة منتفعة لأول مرة، وذلك خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر مارس 2023.

وجرى تنفيذ 4 ملايين و433 ألفا و528 زيارة منزلية من خلال الرائدات الريفيات على مستوى الجمهورية، حيث تم عقد 2 مليون و297 ألفا و982 ندوة تثقيفية، وتحويل 281 ألفا و440 منتفعة لمنافذ تقديم الخدمة، والتوعية بخدمات ووسائل تنظيم الأسرة ومبادرات الصحة العامة لرفع الوعي الصحي للمجتمع.

وتابع عباس أنّه جرى تدريب 71 ألفا و365 سيدة على بعض الحرف الصغيرة والاشغال اليدوية من خلال نوادي المرأة، مضيفاً أنه تم إقامة 154 معرضاً لمنتجات نوادي المرأة أثناء القوافل والحملات لفتح أسواق جديدة للتسويق الاقتصادي ولمنتجات المنتفعات.

وذكر عباس أنّه تم عقد 214 دورة تدريبية وورشة عمل لـ3720 فردا من الفرق الطبية بمختلف المحافظات على السونار والمشورة والوسائل الحديثة وتقديم خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة بالمستشفيات، وإدخال البيانات وإنشاء التقارير والتحاليل للوقوف على أهم المعوقات والتحديات، وذلك بهدف رفع كفاءة الأداء.