«السياحة» تنظم ندوة «الصحة الإنجابية ‏وتعزيز مفهوم الأسرة» لموظفي الوزارة

قالت وزارة السياحة والآثار إنه في إطار الاهتمام بالمرأة المصرية وتزامناً مع اليوم العالمي للمرأة، نظمت وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة، ندوة ثقافية على مدار يومين، ‏تحت عنوان «الصحة الإنجابية ‏والعائد منها وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة» حضرها عدد من موظفي الوزارة.

وأضافت الوزارة أن هذه الندوة تم تنظيمها بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الصحة والسكان، وبدعم من مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة المنفذ من شركة «جون سنو» وتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية.

استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة نشوى طلعت مستشار وزير السياحة والآثار للسياحة المستدامة، أن تنظيم الوزارة لهذه الندوة يأتي في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 وفي ضوء التعاون مع وزارة الصحة والسكان لدعم وحماية وتمكين المرأة في كل ‏المجالات، كما توجهت بالشكر للدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بقطاع السكان وتنظيم الأسرة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الصحة والسكان، على التنسيق والتعاون لتنظيم هذه الندوة.

تنظيم قافلة طبية مجانية لتقديم الخدمات الصحية للمرأة العاملة

وأضافت أنه تزامناً مع انعقاد هذه ‏الندوات تم تنظيم قافلة طبية مجانية لتقديم كل الخدمات الصحية للمرأة العاملة بالوزارة وتقديم الخدمات الطبية والاستشارية المتعلقة بوسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للعاملات بالوزارة.