توافد جماهيري كبير على النوادي بالدقهلية لمتابعة مباراة الأهلي والوداد

توافد عدد كبير من جماهير النادي الأهلي على الكافيهات والنوادي الرياضية بالدقهلية في مختلف الأماكن من أجل متابعة مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية بين الأهلي والوداد المغربي.

إقبال جماهير النادي الأهلي على الأندية

واستطاع الأهلي في مباراة الذهاب التي أقيمت داخل استاد القاهرة يوم الاثنين الماضي الفوز على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف.

وكان الأهلي سجل هدفي الفوز من قبل بيرسي تاو ومحمود كهربا، في حين سجل هدف الوداد سيف الدين بهرة قبل نهاية المباراة بـ 5 دقائق.

قلق وترقب جماهير النادي الأهلي

وتسود حالة من القلق والترقب على جمهور الأهلي في انتظار تحقيق البطولة الـ 11 وسط هتافات «أفريقيا مش هتروح».