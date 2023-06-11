توافد جماهيري كبير على النوادي بالدقهلية لمتابعة مباراة الأهلي والوداد
كتب:
آيه حسنين
10:37 م | الأحد 11 يونيو 2023
إقبال الجماهير علي مباراة الأهلي والوداد بالنوادي بالدقهلية
توافد عدد كبير من جماهير النادي الأهلي على الكافيهات والنوادي الرياضية بالدقهلية في مختلف الأماكن من أجل متابعة مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية بين الأهلي والوداد المغربي.
إقبال جماهير النادي الأهلي على الأندية
واستطاع الأهلي في مباراة الذهاب التي أقيمت داخل استاد القاهرة يوم الاثنين الماضي الفوز على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف.
وكان الأهلي سجل هدفي الفوز من قبل بيرسي تاو ومحمود كهربا، في حين سجل هدف الوداد سيف الدين بهرة قبل نهاية المباراة بـ 5 دقائق.
قلق وترقب جماهير النادي الأهلي
وتسود حالة من القلق والترقب على جمهور الأهلي في انتظار تحقيق البطولة الـ 11 وسط هتافات «أفريقيا مش هتروح».