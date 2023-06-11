شباب كفر الشيخ تفتح أبوابها أمام الجماهير لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي

تستعد مراكز شباب كفر الشيخ، لاستقبال جماهير الكرة المصرية لمتابعة مباراة الأهلي المصري والوداد المغربي في نهائي دوري أفريقيا، في المباراة التي تنطلق مساء اليوم على ملعب محمد الخامس بدولة المغرب في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بفتح أبواب مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، بالمجان لمتابعة المباراة، برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

متابعة مباراة الأهلي والوداد المغربي

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مراكز الشباب بالمحافظة أجرت استعداداتها لاستقبال الجماهير لمتابعة المباراة، موجهاً اتخاذ كل الإجراءات اللازمة حيال ذلك، مشيراً إلى حرص الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على دعم كافة الفرق المصرية، داعياً جماهير الكرة المصرية لمؤازرة وتشجيع منتخب مصر الأول الأوليمبي، الفترة المقبلة خاصةً مع اقتراب مواجهة مرتقبة للفراعنة في المغرب، وبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً، المؤهلة للأولمبياد باريس 2024.

مباراة الأهلي والوداد المغربي

ويبحث الأهلي عن اللقب القاري الـ25 فى مواجهة الوداد بنهائي دوري الأبطال بعد تغلبه على الوداد فى مباراة، وتأمل الجماهير في حسم البطولة من ملعب استاد محمد الخامس بالدار البيضاء، حيث يطالب من المارد الأحمر الفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي ليحصد اللقب، لأن مباراة الذهاب في القاهرة أسفرت عن فوز الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد لفريق الوداد.