موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي والقنوات الناقلة والمعلق

كشفت شبكة القنوات القطرية Bein Sports، عن القنوات الناقلة لمبارة الاهلي والوداد المغربي ومعلق المبارة، التي ستقام الليلة في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

موعد مباراة الاهلي والوداد المغربي والقنوات الناقلة والمعلق

في تمام الساعة العاشرة ليلا بتوقيت القاهرة، تنطلق مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، حيث أسندت قنوات Bein Sports التعليق على المبارة للتونسي رؤوف خليف، و تذاع على تردد Bein Sports HD 4، الناقل الحصري للبطولة وترددها 11054- أفقي- نايل سات- معدل الترميز: 27500.

حكام نهائي أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد

ومن المقرر أن يحكم مبارة الليلة بين الأهلي والوداد المغربي، حكم الساحة الإثيوبي باملاك تيسيما، ويساعده الكاميروني إلفيس جوي نيجيجوي، والكيني جليبريت شيرويت، والجابوني بير أتشو حكم رابع.

ومن المعروف أنّ النادي الأهلي حقق فوزا غاليا في مباراة الذهاب أمام فريق الوداد المغربي، التي أقيمت الأحد الماضي على أرض ستاد القاهرة، حيث فاز 2-1، ويسعى الأهلي في مباراة الليلة لاستكمال الفوز لتحقيق النجمة الـ11 لدوري أبطال أفريقيا.