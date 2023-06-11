«صحة المرأة»: إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية في 9 محافظات

قال الدكتور أحمد مرسي، المدير التنفيذي للمبادرات الرئاسية لصحة المرأة والأورام السرطانية، إنَّه وقع الاختيار على 9 محافظات في مصر كمرحلة أولى ليتم إطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية فيها اليوم.

مرسي: دراسة جادة لمدة عام قبل إطلاق مبادرة صحة المرأة والأورام

وأضاف «مرسي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت»، على شاشة «CBC» للإعلامي جابر القرموطي، أنَّه قبل إطلاق المبادرة تم وضح دراسة وتحديد خطوات جرى العمل عليها لمدة عام، مؤكدًا أن الجهود المبذولة جاءت بهدف إنجاح المبادرة الصعبة التي تحتوي على 4 أورام والعديد من التفاصيل.

أسباب اختيار 9 محافظات للمبادرة كمرحلة أولى؟

تابع المدير التنفيذي للمبادرات الرئاسية لصحة المرأة والأورام السرطانية، أنَّ المبادرة شأنها شأن أغلب المبادرات الرئاسية قبل تعميمها على كل المحافظات، إذ يتم تطبيقها في البداية على مراحل، وهذا خاص بالمبادرات الكبرى، وبالتالي فهذه المبادرة تم تطبيقها على 9 محافظات كمرحلة أولى، موضحاً أنَّ بدء المراحل الهدف الرئيسي منه هو تقديم الخدمة متكاملة لكل محافظة، وعمل تركيز وتأسيس للخدمة بها.

وأوضح أنَّ المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف تركيز وتأسيس الخدمات الصحية في 9 محافظات لمدة 3 أشهر بدايةً، ثمَّ يليها تركيز الخدمة في 9 محافظات أخرى، والاختيار يتم حسب الكثافة السكانية مع أهمية وجود محافظات حدودية وبالصعيد والدلتا.