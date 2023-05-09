فحص 22 ألف سيدة في الغربية ضمن مبادرة «دعم صحة المرأة» خلال عام

نجح فرع التأمين الصحي بمحافظة الغربية، في فحص 21890 سيدة منذ انطلاق المبادرة بفرع التأمين الصحي في مايو 2022، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، والتي تم تنفيذها بعيادتي علي بن أبي طالب بطنطا وابن سينا بالمحلة.

وقال الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي بالغربية، إن المبادرات الرئاسية حصدت العديد من الإشادات الدولية خلال السنوات الماضية، وحققت نجاحاً غير مسبوق في تنفيذ خطة الدولة نحو القضاء على مسببات الأمراض وليس علاجها فقط، لافتاً إلى أن المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ساهمت في تكوين قاعدة بيانات، تتيح اتخاذ قرارات من شأنها تطوير المنظومة الصحية في ربوع محافظات الجمهورية وترتقي بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية وتعود بالنفع على الصحة العامة للمواطنين.

أهدف المبادرات الرئاسية

وذكر مدير فرع التأمين الصحي بالغربية لـ«الوطن»، أن المبادرات الرئاسة هدفها تحسين الصحة العامة للمواطنين، وتشمل المبادرات القضاء على فيروس «سي»، والكشف المبكر للأمراض غير السارية والبرامج المتفرعة منها، والكشف عن السمنة والأنيميا وقصر القامة لطلبة المدارس، إضافة إلى دعم صحة المرأة، وعلاج الأطفال من مرضى الضمور العضلي.

وأوضح، أن القيادة السياسية أعطت في الآونة الأخيرة المرأة المصرية اهتماما كبيراً، وهي تستحق ذلك كونها عنصراً شريكاً في بناء المجتمع، وتم إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية والتي تم تنفيذها بعيادتي علي بن أبي طالب بطنطا وبن سينا بالمحلة، حيث تم فحص 21890 سيدة منذ انطلاق المبادرة بفرع التأمين الصحي في مايو 2022.

الجانب التوعوي لدعم صحة المرأة

ولفت «جلال» إلى أن المبادرة لا تستهدف فقط الكشف المبكر عن أورام الثدي والكشف الإكلينيكي عن المرض وتوفير العلاج بالمجان، بل تشمل أيضا التوعية بالصحة الإنجابية وتنمية الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.