14 مبادرة رئاسية صحية.. كشوف وعلاج وإجراءات عمليات جراحية

14 مبادرة رئاسية صحية، جاءت ضمن جهود الدولة المصرية للاهتمام بالقطاع الصحي وصحة الإنسان، وتوفير رعاية طبية متميزة للمواطنين، نجحت خلال الفترة الأخيرة في تحقيق معدلات غير مسبوقة، سواء الكشف أو العلاج أو حتى إجراء العمليات الجراحية، إذ استطاعت المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة تقديم خدمات الفحص والتوعية الصحية لـ34 مليونًا و724 ألفًا و866 سيدة من المستهدفات، كما جرى فحص 1.7 مليون طالب ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي لطلاب المدارس بالصف الأول الإعدادي بالمجان.

مبادرات رئاسية صحية

- مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المكبر عن الأمراض الوراثية.

- مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية.

- مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.

- مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والإكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.

- مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد.

- مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة.

- مبادرة رئيس الجمهورية للقاضء على فيروس سي في طلبة المدارس.

- مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس.

- مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة المرأة والجنين.

- مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى الضمور العضلي.

- مبادرة رئيس الجمهورية للاستثمار في مقدمي الخدمات الصحية.

- مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج.

- مبادرة رئيس الجمهورية لقوائم الانتظار.

- مبادرة رئيس الجمهورية لرعاية كبار السن.