فرحة أهالي شمال سيناء احتفالا بفوز الأهلي باللقب الإفريقي الـ11 (صور)

احتفل أهالي العريش وبئر العبد والشيخ زويد ورفح، بفوز الأهلي باللقب الإفريقي الـ11، على حساب الوداد في أرضية ملعب مركب محمد الخامس بعد التعادل في الإياب 1-1.

وجابت الجماهير شارع العريش التجاري بالقرب من مول القصاص ومزايا وحديقة المالح، وصولا إلى ميدان الرفاعي بمسافة 2 كيلو مترات، مرددين الهتافات الخاصة بالنادي: "أهلي أهلي"، وحملوا الإعلام احتفالا بالفوز.

وحملت الجماهير الأعلام الحمراء وأعلام مصر، وطافت وسط مدينة الشيخ زويد، ومنطقة سوق الثلاثاء، وشارع الحمايدة وحي الكوثر وطريق الجورة وأبو طويلة وقرية أبوزرعي، فيما احتفل المئات من أهالي بئر العبد بالقرب من منطقة السويقة ومجلس المدينة.

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وأعرب بعض من أصحاب الكافيهات عن سعادتهم بالفوز، رافضين أخذ ثمن المشروبات من الشباب، أهداء بفوز الأهلي.

وكان النادي الأهلي قد تمكن من تسجيل هدف التعادل في منتصف الشوط الثاني، برأسية محمد عبد المنعم، من كورنية علي معلول، وبهذا التعادل يتوج الأهلي بطلا للمرة 11 في تاريخه بمجموع المبارتين، وكانت قد أنتهتم بارات الذهاب 2/1 لصالح النادي الأهلي بأستاد القاهرة.