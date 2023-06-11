انتهاء أعمال تنظيف وتجميل شاطئ العريش استعدادا لاستقبال المصطافين

أعلن مجلس مدينة العريش عن جاهزية ساحل بحر العريش لاستقبال المصطافين سواء من داخل المحافظة أو خارجها، موضحا أنه تم تنظيف وتجميل منطقة الشاطئ وشوارع الشاليهات الداخلية، وإزالة الرمال من منطقة الكورنيش وألسنة البحر.

تنظيف وتجميل الشاطئ

وأكد مجلس مدينة العريش، في بيان، أنه بناء على تعليمات محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، فقد تم زيادة المناطق المخصصة للمصطافين بالمجان، في عدة مناطق على طول الساحل من غرناطة حتى المساعيد، بطول 12 كيلومترا، بما فيها منطقة بالم بلازا وظلال النخيل.

وأوضح اللواء أسامة العفش، رئيس مجلس مدينة العريش، أنه تم تنظيم تواجد الكافيهات والكافتيريات على منطقة الساحل، مع تخصيص عدة مناطق للشباب والأسر، ونادي السعادة لكبار السن، بالقرب من منطقة مسجد المحطة.

أماكن راقية لاستقبال المصطافين

وأوضح أنه تم توفير جميع المستلزمات بالتنسيق مع أصحاب الكافيهات على طول الشاطئ، كما تم تجهيز الشاليهات لاستقبال المصطافين، والعشش ذات الطبيعة السيناوية أيضا.

فيما تم إضاءة منطقة الساحل بالكامل لإتاحة الفرصة للمصطافين للاستمتاع والمبيت في العشش على الساحل حتى الصباح، حال رغبتهم في ذلك، مع توفير الخدمات اللازمة لذلك من مياه ومراحيض ومناطق لشراء الطعام والشراب بأسعار عادية، من المحال القريبة من شارع البحر بمسافة 200 متر على الأكثر.