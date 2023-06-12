تعليمات مهمة يجب اتباعها قبل فحص سيارتك في المرور.. خبير يوضح

قدّم اللواء أحمد هشام مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير المروري، نصائح بشأن الفحص الفني للسيارة الذي يعد أحد البنود الرئيسية الإلزامية لتجديد رخصة تسيير السيارة نظرا لأهمية الفحص الفني للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين أثناء تواجدهم داخل السيارة والسير في الطريق العام، هذا بالإضافة إلى النظام والمظهر الحضاري لهيكل السياراة.

الفحص الفني بالنسبة للسيارات الملاكي الخاصة كل 3 سنوات

أضاف الخبير المروري في حديثه لـ«الوطن»، أن تجديد الفحص الفني للسيارة يتم بالنسبة للسيارات الملاكي الخاصة كل 3 سنوات أما بالنسبة للسيارات الأجرة والنقل بكافة أنواعه وإحجامه كل عام، الهدف من ذلك أن سيارات الأجرة وسيارات النقل العام تستخدم في عمل وظيفي وبالتالي في تواجدها في الشارع المصري بصفة مستمرة أعلى واكثر من السيارات الملاكي الخاصة، والتي تستخدم استخداما خاصا للمواطن.

التأكد من عدم وجود أي تلاعب في رقم الشاسيه

ونصح «هشام» المواطنين، قبل التوجه إلى إجراء الفحص الفني الذي يبدأ بشراء أوراق الفحص الفني وطفاية الحريق، أن يتم إجراء فحص فني شامل للسيارة من حيث رقم الماتور ورقم الشاسيه، بالنظر إلى هيكل السيارة من الخارج ومن الداخل والتأكد من عدم وجود أي تلاعب في رقم الشاسيه أو رقم الماتور في غير المكان له بالإضافة إلى التأكد من هيكل السيارة من حيث جسم السيارة وكذلك أنوار السيارة سواء الفوانيس الأمامية او الخلفية، وممنوع نهائيا تركيب زجاج فاميه للسيارة وفي حالة تواجده سيتم إزالته في الفحص الفني أما الزجاج الملون فمسموح به للسيارات الحديثة والمثبت في ملف السيارة.