محافظ شمال سيناء يودع حجاج قرعة وزارة الداخلية

ودّع اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، حجاج قرعة وزارة الداخلية قبل توجههم إلى مطار القاهرة الدولي للسفر إلى الأراضي الحجازية لأداء فريضة الحج هذا العام، وذلك بحضور اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، واللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ.

توفير سيارة لنقل الحجاج من العريش لمطار القاهرة

وأكد المحافظ، أن إجمالي عدد حجاج قرعة وزارة الداخلية لهذا العام بلغ 34 حاجًا وحاجة من مختلف مراكز ومدن المحافظة، مشيرا إلى توفير سيارة أتوبيس لنقلهم من العريش إلى مطار القاهرة الدولي لمواصلة طريقهم إلى الأراضي الحجازية، فضلا عن تخصيص سيارة نقل لنقل الحقائب الخاصة بهم، وذلك على نفقة المحافظة.

مشرفون من المحافظة لتلبية طلبات الحجاج

وأشار المحافظ إلى أنه أعطى توجيهاته لمشرفي الحج بتلبية احتياجات الحجاج طوال الرحلة حتى العودة، مؤكدًا التعاون فيما بينهم ومساعدة الشباب لكبار السن.

وقامت المحافظة، بالتنسيق مع حزب مستقبل وطن، بتوزيع مظلات شمسية ووجبات خفيفة وعصائر ومياه على الحجاج قبل مغادرتهم مدينة العريش.

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية أمن شمال سيناء عن الفائزين في قرعة الحج للموسم الحالي بشمال سيناء، موزعين على مختلف أقسام المحافظة، حيث جرت القرعة العلنية بحضور اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء ممدوح أبو زيد مدير أمن شمال سيناء.