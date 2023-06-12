مطران سوهاج يترأس القداس الإلهي ويرسم 12 كاهنا جديدا

شهدت إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة، اليوم، إضافة رعوية كبرى بسيامة 12 كاهنا جديدا للخدمة بمدينة سوهاج وقرى مركزي المنشأة والمراغة.

رسامة 12 كاهنا

وصلى الأنبا باخوم مطران الإيبارشية القداس الإلهي، في كنيسة الشهيد مار جرجس بسوهاج (مقر المطرانية) بينما تولى خدمة القداس، الأنبا بسادة مطران إخميم وساقلتة بمشاركة الأنبا أولوجيوس، أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بسوهاج، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم، ومجمع كهنة إيبارشية سوهاج والإيبارشيات المجاورة، وخورس الشمامسة، بينما امتلأت الكنيسة بشعب الإيبارشية.

الكهنة الجدد

وعقب صلاة الصلح تمت سيامة الكهنة الاثني عشر الجدد، وهم:

الشماس شريف سمير كاهنًا على مذابح كنائس مدينة سوهاج، باسم القس كاراس.

الشماس إلهامي فوزي كاهنًا على مذابح كنائس مدينة سوهاج، باسم القس أنتوني.

الشماس مينا طلعت كاهنًا على قرى الإيبارشية باسم القس أثناسيوس.

الشماس مينا بشاي كاهنًا على قرى الإيبارشية باسم القس رافائيل.

الشماس مينا إسحق كاهنًا على كنائس قرى المراغة باسم القس مكاريوس.

الشماس أكرم ناجي كاهنًا على قرى الإيبارشية باسم القس فيلوثاؤس.

الشماس مينا مراد كاهنًا على كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية الشيخ علام باسم القس مينا.

الشماس كيرلس عزمي كاهنًا على مذابح كنائس مدينة سوهاج، باسم القس زوسيما.

الشماس إرميا ماهر كاهنًا على كنيسة الشهيد مار مينا ببندار الكرمانية (التلول) باسم القس مارتيروس.

الشماس مينا ميخائيل كاهنًا على كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية الشيخ علام، باسم القس كيرلس.

الشماس تادرس ناصر كاهنًا على مذابح كنائس مدينة سوهاج، باسم القس تادرس.

الشماس باسم ماهر كاهنًا على كنيستي السيدة العذراء، والشهيد مار جرجس بقرية البخايتة باسم القس بيشوي.

وتوجه الكهنة الجدد إلى دير السيدة العذراء بجبل إخميم، لقضاء فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة به.