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«الكنيسة» تكشف تطورات الحالة الصحية للبابا تواضروس.. حالته مستقرة

كتب:

شريف سليمان
08:29 م | الأحد 04 يونيو 2023
البابا تواضروس الثاني

البابا تواضروس الثاني

كشف القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تفاصيل الحالة الصحية لـ البابا تواضروس الثاني بعد تعرضه لوعكة صحية طارئة بعدما صلى قداس عيد حلول الروح القدس في كنج مريوط.

قداس عيد حلول الروح القدس

وأضاف القمص موسى إبراهيم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أنّه بعدما صلى البابا تواضروس قداس عيد حلول الروح القدس صباح اليوم في كنج مريوط، شعر ببعض المضاعفات فتوجه إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

التهاب بسيط في العصب السابع

وأكّد المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها البابا تواضروس الثاني كشفت إصابته بالتهاب بسيط في العصب السابع، ونصحه الأطباء بأخذ فترة راحة مع بعض الأدوية وجلسات العلاج الطبيعي: «البابا بخير وحالته مستقرة».

واختتم القمص موسى إبراهيم، بالإشارة إلى أن علاج البابا سيكون داخل مصر لأن تشخيصه بسيطا ولا يستدعي القلق، موضحا أن فترة الراحة التي سيخضع لها البابا ستكون نسبية، بينما تستمر لقاءاته الدورية كالعادة.

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