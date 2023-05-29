البابا تواضروس: زيارة الفاتيكان جاءت بدعوة من الكنيسة الكاثوليكية

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن زيارته الفاتيكان ولقائه البابا فرنسيس: «كان هناك لقاء على مائدة الطعام بعيدًا عن الكاميرات، وتحدث فيه البابا فرنسيس عن الدعوات، والمقصود بالدعوات لديهم هو تكريس الشباب والفتيات للدير، وسألنا هل عندكم دعوات فقلنا له نعم، فقال لنا إن عندهم قصور في الدعوات وأن هناك شبابا يعزفون عن الزواج أو يتزوجون لكنهم لا يرغبون في الإنجاب».

لقاء البابا تواضروس بممثلي الصحافة القبطية

وجاء ذلك عقب انتهاء كلمة البابا تواضروس الثاني خلال لقائه بممثلي الصحافة القبطية، بخصوص زيارته للڤاتيكان وإيطاليا والنمسا.

وكان البابا تواضروس استقبل اليوم الاثنين، في المقر البابوي بالقاهرة، عددًا من ممثلي وسائل الإعلام القبطية، المقروءة والمرئية والإلكترونية.

زيارة البابا تواضروس للفاتيكان

وهنأ الحاضرون البابا بنجاح زيارته للڤاتيكان والزيارات الرعوية لإيبارشياتنا القبطية في تورينو وروما، وميلانو، والنمسا.

ورحب البابا بهم وألقى كلمة قصيرة أكد خلالها على سعادته بزيارة الڤاتيكان التي جاءت بناء على دعوة من جانب الكنيسة الكاثوليكية للاحتفال باليوبيل الذهبي لعودة العلاقات بين الكنيستَيْن بزيارة البابا شنودة للڤاتيكان عام 1973، وأضاف البابا أن الزيارة كانت ناجحة، وبركة شهداء ليبيا الذين اصطحب وفد كنيستنا أجزاءً من متعلقاتهم ليهديها إلى كنيسة روما كانت ترافق الزيارة.

وقدم البابا ملخصًا لرحلته التي تضمنت زيارة الڤاتيكان بفعالياتها المتعددة ثم الزيارات الرعوية في إيطاليا والنمسا وخضوعه لفحوصات دورية في النمسا للاطمئنان على صحته، وأكد أن نتائجها جاءت مطمئنةً.