كلب ينتظر صاحبه المتوفي أمام مستشفى بالمكسيك.. رفض المغادرة لـ8 أشهر

في واقعة غريبة أعطت درسا للبشرية عن معنى الوفاء، نقلت وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، قصة «كلب» يدعى جويرو، انتظر مالكه خارج المستشفى في المكسيك لمدة 8 أشهر بعد وفاته، إذ أن ولائه وتفانيه المطلق ذكر المتابعين بالقصة الأسطورية لهاتشيكو، الكلب الياباني الذي انتظر مالكه في محطة القطار لمدة 9 سنوات بعد وفاته، نقلا لصحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية.

كلب ينتظر مالكه 8 أشهر أمام مستشفى فى المكسيك

بدأت قصة الكلب جويرو، عندما نقل مالكه المسن الذي البالغ من العمر 67 عاما، إلى مستشفى بولاية أجواسكاليينتس المكسيكية، وهو في حالة خطرة متأثرا بوعكة صحية، وحاول الكلب متابعته داخل مستشفى، لكنه منع من الدخول لأسباب تتعلق بالسلامة والنظافة، وعلى الرغم من الحزن والارتباك، قرر الكلب عدم مغادرة المكان الذي رأى فيه مالكه المحبوب آخر مرة، وبدأ في انتظاره عند المدخل لمدة 8 شهور.

وفاء الكلب يثير تفاعل رواد التواصل الاجتماعى

ومع مرور الأيام والأسابيع وصولا إلى عدة أشهر، أصبح الكلب وجوده مستمر أمام المستشفى، فلاحظ الأطباء والممرضون ولاؤه لمالكه الراحل، إذ قرروا تبنيه ورعايته، حيث يتلقى الرعاية والاهتمام من الأطباء وغيرهم من العاملين الصحيين.

وأثار تفاني الكلب عددا كبيرا من المتابعين على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تداول رواد التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يظهر وفاءه لمالكه التي لا تتزعزع طوال فترة الـ8 اشهر، ما تعاطف معه عدد كبير من المواطنين.