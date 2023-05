6 معلومات عن بركان «البوبو» الثائر في المكسيك.. يهدد حياة 25 مليون شخص

شهدت دولة المكسيك حالة طوارئ قصوى، منذ بداية شهر مايو الجاري بعد زيادة نشاط بركان بوبوكاتيبيتل بمدينة بويبلا، والذي يعد ثاني أكبر البراكين نشاطا منذ أكثر من 30 عاما، متسببا في سقوط الرماد بشكل مفرط، مما أدى إلى تعليق الدراسة في جميع أنحاء المناطق المحيطة بالبركان.

وفي هذا السياق، ترصد «الوطن» أهم المعلومات عن بركان بوبوكاتيبيتل، الذي أثار ذعر جميع المواطنين حول العالم بعد ثورانه عدة مرات خلال الأسبوع الجاري.

1) بركان بوبوكاتيبيتل هو بركان نشط في المكسيك، يقع بين مدن مكسيكوسيتي، وبويبلا، وموريلوس.

2) يطلق على بركان بوبوكاتيبيتل اسم «البوبو».

3) يعيش نحو 25 مليون شخص في الدائرة المحيطة ببركان بوبوكاتيبيتل على مساحة 100 كيلومتر، وفقا لما ذكره موقع «مكسيكو نيوز ديلي».

4) أجبر بركان بوبوكاتيبيتل، نحو أكثر من 10 قرى على إلغاء الدراسة بعد تصاعد كثيف للرماد الناجم من فوهته.

"Mexican authorities raised the warning level for the Popocatepetl volcano in Mexico to one step below red alert, as smoke, ash and molten rock spewed into the sky posing risks to aviation and far-flung communities below." pic.twitter.com/zjFTnYjIR1