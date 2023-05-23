كل ما تريد معرفته عن بركان المكسيك وآخر تطوراته.. تسبب في إلغاء الدراسة

أعلنت دولة المكسيك حالة الطوارئ فيها في ظل زيادة نشاط بركان بوبوكاتيبتل في الأيام الـ3 الماضية مع إعلان إغلاق الأنشطة في المطارات وسط سقوط الرماد بشكل مفرط في كل أنحاء دولة المكسيك.

تحضيرات للاستعداد للزلزال

وكشفت صحيفة «الديباتي الإسبانية»، المنسقة الوطنية للحماية المدنية، لورا فيلاسكيز، أن هناك تنسيق في البلاد من أجل العمل على توسعة تطبيق إجراءات الوقاية والتخفيف والتحضير للتدابير الواردة فيما سمي بخطة بوبوكاتيبتل، في الوقت الذي علق المطاران الرئيسيان في مكسيكو سيتي وهما «بينيتو خواريز» و«فيليبي أنجليس» عملياتهما مؤقتا بسبب الرماد المتطاير من بركان بوبوكاتيبيتل.

كيف يؤثر البركان على الطائرات ؟

ويؤثر الرماد البركاني على الطيران لأنه يقلل الرؤية ويزيد احتمالية الحوادث كما أنه يتلف أجنحة الطائرة وجسمها، وأجبر البركان 11 قرية على إلغاء الحصص الدراسية بعد تصاعد كثيف للرماد منه، وشهد البركان فوران العام الماضي وكان أكثر حدة في الوقت الذي طلبت السلطات من الأشخاص تغطية الأنف والفم بمنديل أو قناع، وتنظيف العينين والحلق بالماء النقي، واستخدام نظارات الحماية، وتجنب العدسات اللاصقة لتقليل تهيج العين وإغلاق النوافذ أو تغطيتها والبقاء مغلقة.

مطالبات بعدم الصعود لفوهة البركان

وطالبت السلطات المحلية في البلاد بعدم صعود فوهة البركان بسبب احتمالية حدوث انفجارات قوية خاصة أن العام الماضي شهد انبعاث شظايا متوهجة.