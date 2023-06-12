نقيب الأشراف: الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لرعاية حجاج بيت الله

وجه السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، التهنئة لحجاج بيت الله الحرام ممن أنعم الله تعالى عليهم بالتوفيق والسفر للأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.

وطالب نقيب الأشراف، في رسالته لحجاج بيت الله الحرام، بالتزامن مع سفر أولى رحلات الحج المصرية إلى الأراضي المقدسة، بالدعاء لمصر وشعبها بأن ينعم المولى عز وجل عليهم بنعمتي الأمن والأمن وسائر بلاد العالم أجمع، وأن تظل آمنة مستقرة إلى يوم القيامة.

التزام الحجاج بالتعليمات

ودعا نقيب الأشراف، حجاج بيت الله الحرام إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بتنظيم موسم الحج والتي من شأنها الحفاظ على سلامتهم وأداء المناسك في سهولة ويسر.

وأكد، أن المملكة العربية السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، حريصة على خدمة حجاج بيت الله الحرام، والتيسير عليهم والحفاظ على سلامتهم، ولن تألوا جهدا في تقديم كل سبل الراحة وتذليل الصعوبات التي تواجه ضيوف الرحمن كما هو متبع كل عام في موسم الحج.

تيسير سفر الحجاج المصريين

ووجه نقيب الأشراف، الشكر للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحرصها على تيسير سفر الحجاج المصريين إلى الأراض المقدسة وتقديم الرعاية الكاملة لهم لحين انتهاء مناسك الحج وعودتهم إلى أرض الوطن.

وتوجه النقيب بالدعاء للمولى عز وجل، بأن يحفظ كافة الدول العربية والإسلامية من كل مكروه وسوء، وأن يعم السلام على العالم أجمع.

وانطلقت السبت الماضي، أولى رحلات نقل حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج للموسم الحالي 1444 هجريا.