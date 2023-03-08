نقيب الأشراف يستقبل مستشار الرئيس الإماراتي

استقبل محمود الشريف نقيب الأشراف، علي الهاشمي مستشار الرئيس الإماراتي للشئون الدينية والقضائية، بمقر نقابة الأشراف بالدرّاسة.

وأكد نقيب الأشراف، أنَّ العلاقات بين مصر والإمارات، ضاربة في جذور التاريخ، وفي تطور مستمر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وشقيقه الأمير محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات.

وبحث نقيب الأشراف مع مستشار الرئيس الإماراتي سبل التعاون، مؤكّدًا أنَّ العلاقات بين الشعبين الشقيقين المصري والإماراتي تسودها القيم الصادقة الحقيقية، من الأخوة والمودة والتوافق.

ووجه علي الهاشمي مستشار الرئيس الإماراتي للشئون الدينية والقضائية، الشكر لنقيب الأشراف على حفاوة الاستقبال، معربًا عن سعادته بتواجده في مقر نقابة الأشراف.

وأكّد علي الهاشمي، أنَّ العلاقات بين مصر والإمارات قوية وراسخة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر والإمارات وينعم عليهما بمزيد من التقدم والرخاء، وأن يوفق قادتهما لما فيه الخير للبلدين والشعبين الشقيقين.