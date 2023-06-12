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بعد رحيله اليوم.. من هو رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو بيرلسكوني؟

كتب:

سحر المكاوى
01:04 م | الإثنين 12 يونيو 2023
سيلفيو بيرلسكوني

سيلفيو بيرلسكوني

توفى رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، سيلفيو بيرلسكوني، اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 86 عاما، لذا نرصد أبرز المعلومات عنه وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية:  

معلومات عن سيلفيو بيرلسكوني

- تولى زعامة حزب فورزا إيطاليا. 

- توفى في مستشفى سان رافاييل في ميلانو اليوم الاثنين. 

- جرى تشخيص إصابة بيرلسكوني بسرطان الدم. 

- أدخل المستشفى الجمعة الماضية لإجراء فحوصات  لسرطان الدم المزمن.

- عاد برلسكوني إلى مستشفى ميلانو بعد أقل من شهر من خروجه منها. 

بيرلسكوني يتولى رئاسة وزراء إيطاليا 4 مرات

أمضى 45 يوما في مستشفى ميلانو لتلقي العلاج من عدوى رئوية مرتبطة بسرطان الدم، بما في ذلك 16 يوما في العناية المركزة.

- تولى بيرلسكوني رئاسة الوزراء الإيطالية 4 مرات منذ عام 1990.

- هيمن على الحياة العامة لسنوات من خلال إمبراطوريته الإعلامية والرياضية.

- استبعد من مجلس الشيوخ الإيطالى في نوفمبر 2013، إثر إدانته بتهمة تهرب ضريبي.

- منع من المشاركة في الانتخابات النيابية 6 سنوات.

- جرى انتخابه في البرلمان الأوروبي عام 2019.

 

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