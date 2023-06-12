بعد رحيله اليوم.. من هو رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو بيرلسكوني؟
كتب:
سحر المكاوى
01:04 م | الإثنين 12 يونيو 2023
سيلفيو بيرلسكوني
توفى رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، سيلفيو بيرلسكوني، اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 86 عاما، لذا نرصد أبرز المعلومات عنه وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية:
معلومات عن سيلفيو بيرلسكوني
- تولى زعامة حزب فورزا إيطاليا.
- توفى في مستشفى سان رافاييل في ميلانو اليوم الاثنين.
- جرى تشخيص إصابة بيرلسكوني بسرطان الدم.
- أدخل المستشفى الجمعة الماضية لإجراء فحوصات لسرطان الدم المزمن.
- عاد برلسكوني إلى مستشفى ميلانو بعد أقل من شهر من خروجه منها.
بيرلسكوني يتولى رئاسة وزراء إيطاليا 4 مرات
أمضى 45 يوما في مستشفى ميلانو لتلقي العلاج من عدوى رئوية مرتبطة بسرطان الدم، بما في ذلك 16 يوما في العناية المركزة.
- تولى بيرلسكوني رئاسة الوزراء الإيطالية 4 مرات منذ عام 1990.
- هيمن على الحياة العامة لسنوات من خلال إمبراطوريته الإعلامية والرياضية.
- استبعد من مجلس الشيوخ الإيطالى في نوفمبر 2013، إثر إدانته بتهمة تهرب ضريبي.
- منع من المشاركة في الانتخابات النيابية 6 سنوات.
- جرى انتخابه في البرلمان الأوروبي عام 2019.