حسام موافي ضيف ندوة «الطب والحياة» في دار الأوبرا الأربعاء 

تستضيف دار الأوبرا المصرية، الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، في ندوة بعنوان «الطب والحياة» بالمسرح الصغير، وذلك في السابعة مساء الأربعاء المقبل.

تفاصيل ندوة حسام موافي بدار الأوبرا

وتدير الندوة الكاتبة إيمان عنان، تحت إشراف الفنان أمين الصرفي، ويتخللها فقرة فنية لعازف البيانو هاني نديم.

ويتناول الحوار عديد من الموضوعات المرتبطة بالمجالات الطبية وأثرها على الحياة، كما يتم مناقشة بعض العادات والممارسات اليومية الخاطئة وتصويبها للحفاظ على الصحة العامة.

ورش فنية في دار الأوبرا

وفي سياق آخر، بدأت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، تلقي طلبات الالتحاق بالورش الفنية التي تقام تحت إشراف الإدارة العامة للمعارض والمتاحف في قاعة صلاح طاهر، لتعليم الفنون التشكيلية للأطفال والشباب من عمر 7 حتى 17 عاما، خلال شهري يوليو وأغسطس.

وتنظم دار الأوبرا المصرية، الورش، بمشاركة مجموعة من أساتذة الكليات الفنية والفنانين المحترفين من صالون مصر للتصوير الضوئي في مجالات الرسم، والخزف، والتصوير الفوتوغرافي، والخط العربي، والمشغولات الجلدية، في الفترة من 9 يوليو حتى 8 أغسطس بقاعة صلاح طاهر وبهو المسرح المكشوف.