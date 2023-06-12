دار الأوبرا تنهي استعداداتها لاستقبال حفل هبة طوجي وأسامة الرحباني

أنهت دار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر، استعداداتها لاستقبال اولى حفلات المطربة اللبنانية هبه طوجي مع الموسيقار الكبير أسامة الرحباني وبمصاحبة سينى سيمفوني أوركسترا، بقيادة المايسترو أحمد عويضة، والمقام في الثامنة والنصف مساء الجمعة 16 يونيو على المسرح الكبير.

حفل هبة طوجي في الأوبرا

أعدت هبه طوجي مجموعة مميزة من أعمالها الغنائية التي تمزج بين الطابع الشرقي والكلاسيكي، والروح الفنية اللبنانية، لحنها الموسيقار أسامة رحباني، ووزعها قائد الحفل المايسترو أحمد عويضة، منها: «حلم، يمكن حبيتك، يا حبيبي خليك حدي، خلاص، لونبقى سوا، حبيبي خلاص، قل لي يا حبيبي، مين اللي بيختار، بعد سنين، لا بداية ولا نهاية».

يذكر أن هبة طوجي مطربة وممثلة اكتشفها الموسيقار اسامة الرحباني، ولدت في العاشر من ديسمبر عام 1987 في بيروت، بدات دراسة الغناء من عام 2002 حتى 2005، تخصصت في الدراسات السمعية والبصرية والسينمائية في جامعة القديس يوسف في بيروت إلى جانب دراستها الأساسية في الأدب الفرنسي، عملت على تطوير التقنيات الصوتية والتفسير مع المنتج اللبناني والملحن أسامة الرحباني، والدروس الصوتية مع وديع أبي رعد، شاركت في احد البرامج الفرنسية لاكتشاف المواهب.