نقابة الأطباء تسلم معدات طبية لمركز ههيا للحروق

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تسليم أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية، مقدمة من لجنة «مصر العطاء» بنقابة الأطباء لمركز ههيا للحروق والجراحات التكميلية.

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين نقابة الأطباء وقطاع الصحة بالمحافظة، للارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضي والمتردين على المركز.

جهاز صدمات كهربائية خاص بالعمليات الجراحية

وحرص محافظ الشرقية على تفقد المعدات المقدمة، وتشمل سكينتين ترقيع يدوية خاصة بالرقع الجلدية، وجهاز «Mesher» خاص بالرقع الجلدية وجهاز صدمات كهربائية خاص بالعمليات الجراحية ومستلزمات طبية، مشيداً بدور مؤسسة مصر العطاء في دعم مركز ههيا للحروق والجراحات التكميلية وتزويده بالأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى.

تطوير منظومة الخدمات الصحية

وأكد محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماما بتطوير القطاع الصحي، وتسعى المحافظة جاهدة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتزويد المستشفيات ومنافذ تطوير الخدمة بكل الأجهزة الطبية الحديثة، لتقديم خدمة صحية وعلاجية للمرضى، مثمنا دور نقابة الأطباء في تطوير منظومة الخدمات في القطاع الصحي والتي تعد شريكا اساسيا مع الجهاز التنفيذي لدعم مستشفيات المحافظة.

وتفقد محافظ الشرقية قسم العناية المركزية ووحدة الليزر والتجميل، والتقى بالمرضى واستفسر منهم عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم، مشددا على إدارة المركز بحسن استقبالهم وتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم متمنيا للجميع الشفاء العاجل.