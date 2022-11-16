نقابة الأطباء تناقش «نجع بريطانيا العظمى» بصالون دار الحكمة الثقافي

أعلنت النقابة العامة للأطباء، فعاليات صالون دار الحكمة الثقافي لشهر نوفمبر، إذ يستضيف الصالون الكاتب حسام العادلي، السبت 26 نوفمبر في تمام الساعة السابعة مساءً بدار الحكمة، ويجري الحوار عماد العادلي المستشار الثقافي للنقابة العامة للأطباء.

أبرز المعلومات عن حسام العادلي

حسام العادلي قاضي، وروائي، صدر له مجموعة قصصية عام 2014 بعنوان لمحات، ورواية «أيام الخريف» في عام 2018، عن الدار المصرية اللبنانية.

وعن الدار نفسها، صدرت أحدث رواياته «نجع بريطانيا العظمى» في عام 2021، وهي التي سيتم مناقشتها خلال الصالون الثقافي، كما أنه يكتب مقالات الرأي في الصحف المصرية، وحصل على جائزة الدولة التشجيعية في الأدب هذا العام.

وكانت النقابة، أعلنت إطلاق «صالون دار الحكمة الثقافي»، الذي سيستضيف مشاهير الكتاب والمبدعين في كل المجالات فى أمسيات ثقافية وإبداعية بحضور الأطباء والمهتمين.

وأوضح الدكتور علاء عمر المسؤول عن الصالون في بيان، أن صالون دار الحكمة الثقافي، يقوم عليه مجموعة متميزة من مثقفي مصر، ويعتبر منارة ثقافية، ونعمل من خلاله على تقديم محتوى متميز ومختلف، وندعو جميع المهتمين للمتابعة والمشاركة في فعاليات الصالون.

ودعت الدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس النقابة، ومقرر اللجنة الاجتماعية، الأطباء والمهتمين لحضور فعاليات الصالون، مؤكدة الترحيب بمشاركة كل من لديه موهبة أدبية أو فنية من الأطباء في الصالون الثقافي، الذي سيقام في السبت الأخير من كل شهر بقاعة دار الحكمة.