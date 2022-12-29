نقابة الأطباء تنعى الطبيب وسيم نسيم.. توفي خلال تجهيز مريض لعملية بقويسنا

نعت نقابة أطباء مصر ببالغ الحزن الطبيب وسيم نسيم استشاري الجراحة العامة بمستشفى قويسنا المركزي الذي توفاه الله أثناء قيامه بواجبه المهني عند استعداده لإجراء جراحة عاجلة لمصاب بطوارئ مستشفى قويسنا المركزي بمحافظة المنوفية في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء.

نعي نقابة الأطباء للطبيب وسيم نسيم

ودعت نقابة أطباء مصر، الله أن يتقبل الفقيد من الشهداء ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر.

وسيطرت حالة من الحزن على الأطقم الطبية في محافظة المنوفية، بعد وفاة الدكتور وسيم نسيم، رئيس قسم الجراحة العامة الأسبق في مستشفى قويسنا المركزي، أثناء التحضير لإجراء عملية جراحية.

شهيد الواجب

وكان مستشفى قويسنا المركزي، قد نعى الدكتور وسيم نسيم، الذي توفي في أثناء عمله، في بيان له: «شهيد الواجب.. تنعى أسرة مستشفى قويسنا المركزي بخالص الحزن الأستاذ الدكتور وسيم سمير نسيم، رئيس قسم الجراحة الأسبق، الذي وافته المنية منذ دقائق، وهو يؤدي عمله بمستشفى قويسنا المركزي، وتجهيزه لحالة طوارئ بالمستشفى».

وأضاف البيان: «خالص عزائنا لأسرة الفقيد، وشقيقه الدكتور وجدي سمير نسيم، رئيس قسم الأطفال بالمستشفى»