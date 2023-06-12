دعاء تحصين النفس.. اللهم عافني في بدني وسمعي وبصري

هناك العديد من الأدعية التي يلجأ إليها المسلمون في مختلف الظروف والمواقف، والتي يتقربون بها إلى الله عز وجل، ومن بين هذه الأدعية دعاء تحصين النفس، الذي يرغب من خلاله المسلم تحصين نفسه من أي شيء قد يضره، ويستعرض التقرير التالي عددًا من هذه الأدعية التي يستحب ترديدها على سبيل المثال لا الحصر.

أدعية تحصين النفس.. صيغ متعددة

وهناك العديد من صيغ الأدعية التي يمكن أن تكون دعاء لتحصين النفس، ومن بين هذه الأدعية: «أَعُوذُ بكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِن كُلِّ شيطَانٍ وهَامَّةٍ، ومِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ».

دعاء تحصين النفس.. بسم الله أرقي نفسي من كل شيء يؤذيني

ومن بين الأدعية التي يمكن استخدامها في تحصين النفس أن يقول المسلم: «بسم الله أرقي نفسي من كلّ شيء يؤذيني، ومن شر كلّ نفس أو عين حاسد، بسم الله أرقي نفسي الله يشفيني، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلّا بالله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين، بسمِ اللَّهِ الَّذي لا يضرُّ معَ اسمِهِ شيءٌ في الأرضِ ولَا في السَّماءِ، وَهوَ السَّميعُ العليمُ»

كما يمكن للمرء أنَّ يقول: «اللهمَّ عافِني في بدني، اللهمَّ عافِني في سمعي، اللهمَّ عافِني في بصري، أَعوذُ بكلِماتِ اللهِ التامَّاتِ، الَّتي لا يُجاوِزُهُنَّ بَرٌّ ولا فاجرٌ، مِن شرِّ ما خلقَ، وذرأَ، وبرأَ، ومِن شرِّ ما ينزِلُ مِن السَّماءِ، ومِن شرِّ ما يعرُجُ فيها، ومِن شرِّ ما ذرأَ في الأرضِ وبرأَ، ومِن شرِّ ما يَخرجُ مِنها، ومِن شرِّ فِتَنِ اللَّيلِ والنَّهارِ، ومِن شرِّ كلِّ طارقٍ يطرُقُ، إلَّا طارقًا يطرقُ بِخَيرٍ، يا رَحمنُ».