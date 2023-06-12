أفضل ما يقال في يوم التروية.. ردد هذه الأدعية يفتح لك الأبواب المغلقة

يعتبر يوم التروية من أهم وأفضل الأيام لدى المسلمين في شتى بقاع الأرض، إذ يوافق اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وقد سمي بهذا الاسم لأن الناس يتجهون إلى منى، اتباعًا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يتساءل الكثيرون عن أفضل ما يُقال في يوم التروية.

أفضل ما يقال في يوم التروية

وحول الحديث عن أفضل ما يقال في يوم التروية، فإنّه لا يوجد حديث نبوي شريف عن دعاء يوم التروية، ولكن هناك العديد من الأدعية المأثورة عن السلف الصالح والتي يُستحب للمسلم أن يرددها ومنها: «اللهم في يوم التروية أسألك يا ربّي الكريم، أن تروي قبر فقيدي الغالي، وأن ترحمه برحمتك التي وسعت كلّ شيء، اللهم لا تدع له ذنبًا إلّا غفرته، ولا خطيئةً إلّا تجاوزت عنها يا ربّ العرش العظيم».

أدعية يوم التروية

«اللهم في يوم التروية اروي ظمأنا يوم العطش الأكبر وارزقنا شربة من حوض نبيك لا نظمأ بعدها أبدًا وارزقنا رؤية وجهك الكريم».

«اللهم في يوم التروية، نسألك أن تروي القبور التي باتت قلوبنا في لوعة الشّوق لمن سكنها، لتلك الملامح التي استودعناك إياها، اللهم آنس وحشتهم، واجعلهم في جنّاتك خالدين مستبشرين بكرمك ورحمتك التي وسعت كلّ شيء».

«اللهم في يوم التروية أسألك بكلّ اسمٍ هو لك، أسميت به نفسك، أو أخفيته في علم الغيب، اللهم وأسألك باسمك الأعظم الذي أخفيت، أن تروي قبور من فقدناهم في يوم التروية، وأن تتنزّل بالنّور عليهم آنس وحشتهم ويمّن كتابنا وكتابهم».