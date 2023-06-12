استشاري جهاز هضمي: المبادرات الرئاسية بعد «30 يونيو» حققت طفرة صحية

قال الدكتور محمد حسن منيسي، استشاري الجهاز الهضمي، إنّ القطاع الصحي واجه أزمات كبيرة خلال عقود طويلة، ولكن شهدنا طفرة ونهضة وتنمية شاملة خلال آخر 8 سنوات بعد 30 يونيو في كل قطاعات الدولة على رأسها الملف الصحي، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية أشادت بمبادرة القضاء على فيروس سي، ومن ثم توالت المبادرات في هذا الصدد مثل: الكشف المبكر عن الأورام والتقزم والسكر والسمنة والأطفال فضلا عن مبادرات الرعاية الصحية للنساء وكبار السن.

القضاء على قوائم الانتظار له مردود عظيم

وأضاف «منيسي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار كان لها مردود عظيم، إذ تم إجراء أكثر من مليون و900 ألف عملية، لافتا إلى أن مصر كانت من الدول التي أدارت الأزمة باحترافية غير مسبوقة في حين كان هناك كثيرا من دول العالم المعروفة بكونها الأولى في القطاع الصحي ولكن أزمة كورونا أظهرت المشكلات لديها.

إشادة «الصحة العالمية» بتجربة مصر

وتابع، أن مصر وفرت كل الأدوية التي كانت لازمة لعلاج فيروس كورونا، وأقامت بروتوكولات علاجية أشادت بها منظمة الصحة العالمية، فكان الأداء جيد للغاية، مشيرًا إلى أن البنية التحتية والكفاءة الطبية أكدت على مسألة عظمة الأداء المصري في مواجهة الأزمات، موضحًا أن كل مستفيدي التأمين الصحي الشامل ثمنوا هذه الخدمة وأشادوا بالكوادر الطبية القائمة على ذلك.