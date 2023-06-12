أستاذ طرق: 30 يونيو أحدثت ثورة في ملف النقل لخدمة الاقتصاد المصري

قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، إنّ ملف النقل حيوي للغاية كونه يدعم مشروعات التنمية المستدامة ويمس حياة المواطنين، مشيرًا إلى أنه كان يتم تقديم حلول مُسكنة لملف النقل قبل 30 يونيو، ولا ترقى لدرجة الحلول المتكاملة التي تحل المشكلات بشكل جذري للأجيال الحالية والمستقبلية خاصة مع الزيادة السكانية المستمرة، إذ نصل إلى 2.5 مليون مولود في العام.

تأثير الزيادة السكانية الضخمة السلبي

وأضاف «مهدي»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح»، من تقديم أسماء يوسف وأية جمال الدين عبر فضائية «DMC»، أنه الزيادة السكانية استوجبت تدعم كامل للبنية الأساسية بما فيها مشروعات النقل والمواصلات بشكل عام، مشيرًا إلى أن عدد السُكان بلغ 105 ملايين نسمة في مصر.

مشروعات قومية بملف النقل

وتابع، أننا نفذنا بمشروعات قومية ضخمة بينها المشروع القومي للطرق الذي بدأ منذ عام 2014، وتم إنشاء 7000 كيلو متر طولي من شبكة طرق حرة وسريعة، إذ ساهمت في ربط مفاصل الدولة شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات ليست بهدف إنشاء شبكة جديدة من الطرق بل دعم مشروعات التنمية المستدامة، إذ أننا كنا بحاجة إلى شبكة طرق من أجل القدرة على استصلاح الأراضي الصحراوية وخدمة المشروعات الاستثمارية.