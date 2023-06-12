أسامة سرايا: مصر محمية إلهيا.. وثورة 30 يونيو كانت ملحمة شعبية

قال الكاتب الصحفي أسامة سرايا، إن مصر محمية إلهيا، وتيقن من هذا الأمر حينما ظهر الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد القضاء على الإخوان، موضحًا أن جزءا كبيرا من الشعب المصري، كان يوجَد بميدان التحرير، حتى «يتفرجوا»، ويشاهدوا الثورة، لأنها تعد أول ثورة تليفزيونية في التاريخ كانت في 2011، والناس كانت تشاهدها في البيوت، وكانوا يريدون مشاهدة ما يحدث بالميدان، فثورة 30 يونيو كانت ملحمة شعبية.

عنصر القوة العالمية كانت مع الإخوان

أضاف خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن سوء التقديرات من الدولة، جاء من أن قوة الإخوان لم تكن محسوبة، وصدقوا أنهم لن يشاركوا بالثورة، وقالوا إنهم تحت السيطرة وهذا غير صحيح، وعنصر القوة العالمية كانت معهم.

وأكد أنه كان هناك قوة إقليمية كانت تساعد الإخوان، وقوة عالمية، والقوة السياسية كانت مستخدمة.

الجماعة أقامت بنية أساسية إرهابية صخمة

وأشار إلى أن الدولة المصرية ما قبل 2011، تسامحت مع أنفاق غزة، وتسامحت مع إرهابية استطاعت أن تقيم بنية أساسية ضخمة كبيرة في سيناء، وكانت تترك ذلك للشر.