أشرف زكي وخالد النبوي.. الفنان سعد أردش كلمة السر في حياتهما

الفنان الكبير سعد أردش، يعد أبرز أعمدة المسرح المصري، الذي تحل اليوم ذكرى ميلاده، إذ كان صاحب الفضل على عدد من الفنانين خلال مشواره الفني الطويل، قدم خلاله عدد كبير من الأعمال الفنية المهمة.

- خالد النبوي

قال الفنان خالد النبوي، خلال تصريحات تليفزيونية، إن الفنان الكبير سعد أردش، كان صاحب الفضل عليه في فترة من عمره، مشيرا إلى أنه تعلم الكثير في مجال التمثيل، والتحرك على المسرح من الفنان الكبير، مضيفا: تعلمت من الفنان سعد أردش الكثير، منها أنه يسأل عن كل ما يريد أثناء «البروفات»، لكن أثناء تصوير الفيلم «مقولش غير حاضر يا أستاذ».

- أشرف زكي

يدين الفنان أشرف زكي بالفضل إلى الفنان الكبير سعد أردش، حيث أهداه رسالة الدكتوراه الخاصة به، ووصف الفنان الكبير سعد أردش بكلمات رقيقة مكتوبة على رسالة الدكتوراه الخاصة به، «إلى الذي جعل مني شيئا وكنت لا شيء».

وقال أشرف زكي في تصريحات تلفزيونية، أن الفنان سعد أردش هو السبب وراء تصميمه على أن يكون نقيب المهن التمثيلية، حيث استعان بموقف وقتها قائلاً، قد تقدم سابقاً سعد أردش للانتخابات على مقعد النقيب ولكن حصل على أصوات قليلة فعاهد نفسه وقتها أن يجلس على الكرسي انتقاماً له.