أستاذ اقتصاد: برامج الإصلاح بعد 30 يونيو استهدفت مرونة التعامل مع الأزمات

قال الدكتور ماجد عبدالعظيم أستاذ الاقتصاد، إن برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والهيكلي التي اتبعتها مصر بعد 30 يونيو، تهدف إلى المرونة في التعامل مع المشكلات والأزمات، فضلا عن كيفية إيجاد الحلول والخروج من هذه الأزمات، وعلى سبيل المثال، أزمة كورونا، إذ جرى توفير اللقاحات والأمصال على الرغم من تواجد مشكلات كثيرة ببعض الدول الكبرى تتعلق بالرعاية الصحية والتعامل مع هذه الجائحة إلى جانب اللقاحات والأمصال.

سياسة إنشاء مشروعات كبرى

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر تبنت سياسة إنشاء مشروعات كبرى منها ما يتعلق بالبنية التحتية لتهيئة المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن تشجيع مزيد من الاستثمارات المحلية، يأتي ذلك بالإضافة إلى حزمة من القوانين والتشريعات والتعديلات والحوافز إما من خلال توفير الأراضي بأسعار رمزية أو مبدأ حق الانتفاع، مؤكدا أنه لم إن توجد بنية تحتية لما وُجدت أي استثمارات.

توافر عمالة وقوى بشرية مدربة

وتابع أن مصر تحرص على التوسع الأفقي في الاستثمارات والاستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة بما يتناسب مع إمكانيات الدولة الكبيرة من حيث الموقع ووفرة العناصر المتنوعة، وتعدد المصادر التي يمكن للدولة الحصول منها على دخل من العملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بمزايا نسبية عديدة من وجود خامات وتوافر عمالة وقوى بشرية مدربة وتكليفاتها نسبيًا أوفر بكثير من دول أخرى.