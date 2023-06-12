أستاذ نساء وتوليد لقناة الناس: يجب نشر ثقافة الصحة الإنجابية قبل وبعد الزواج

قال الدكتور حسام الشنوفي، أستاذ النساء والتوليد بطب قصر العيني، إنَّه على المرأة الإلمام بالمعرفة الخاصة بالصحة الإنجابية خلال مراحل قبل وبعد الزواج والتثقيف الذاتي والاهتمام بصحتها بشكل عام لضمان سلامة صحتها الإنجابية.

الشنوفي: هناك مؤشرات تنذر المرأة بصحتها الإنجابية قبل الزواج

وأضاف «الشنوفي» خلال استضافته ببرنامج «البيت» على شاشة «قناة الناس»، أنَّ هناك مؤشرات تنذر المرأة بصحتها خلال مرحلة ما قبل الزواج وعليها معرفتها، مثل فسيولوجيا المرأة الطبيعية والدورة الشهرية وعملية التبويض ومعناه والاختلال في أحدها إلى ماذا يشير.

الأعراض الطبيعية ومسائل الصحة العامة للمرأة ضرورية لسلامة الإنجاب

تابع أستاذ النساء والتوليد بطب قصر العيني، أنَّ هناك أعراضا تصيب المرأة قبل الدورة وتنقسم إلى أعراض طبيعية أو تتطلب مشورة طبية، قائلاً «هناك مسائل بالصحة العامة للمرأة بحاجة إلى المتابعة وتؤثر في صحتها الإنجابية بعد الزواج وخلال فترة الحمل وعليها الإلمام بالتعليمات من التغذية الصحية وتجنب الموروثات والشائعات المنتشرة لدرجة أنها تطغى على الحقيقة».

أهمية برامج المتابعة أثناء الحمل

كما أكد «الشنوفي» أهمية برامج المتابعة أثناء الحمل للسيدات وضرورة معرفة الأماكن التي يجب زيارتها ومكونات البرنامج وماذا يتوقع حدوثه من تغيرات فسيولوجية ويعتبر طبيعيا أو غير ذلك، موضحاً دور الثقافة والمعرفة في توعية المرأة بالصحة الإنجابية، «أهمية التثقيف والتوعية للمرأة التي تأخذ في الاعتبار درجة التحصيل الدراسي والدرجة العلمية بما يتناسب مع الفهم».