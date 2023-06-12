هل هناك أضرار من تأجيل الإنجاب؟.. أستاذ نساء وتوليد يجيب لـ «قناة الناس»

قال الدكتور حسام الشنوفي، أستاذ النساء والتوليد بطب قصر العيني، إنَّ تأجيل الحمل في السنوات الأولى من الزواج من الناحية الطبية «فإنَّه لا توجد أضرار» طالما يتم استخدام وسائل منع الحمل طويلة المدى ومنعكسة المفعول، بمعنى مسموح استعمالها على فترات طويلة، موضحًا أنَّه بمجرد التوقف عن تعاطيها تعود القدرة على الحمل ولا تؤثر على الإنجاب، مثل حبوب منع الحمل أو «اللولب».

الشنوفي: مراجعة الطبيب ضرورة قبل أخذ أي وسيلة لمنع الحمل

وأضاف «الشنوفي» خلال استضافته ببرنامج «البيت» على شاشة «قناة الناس»، أنَّ هناك وسائل أخرى لـ منع الحمل يؤثر استعمالها على تأخر الإنجاب لفترة، مثل الحقن التي يتم أخذها على فترات، مؤكدًا ضرورة متابعة ومراجعة طبيب مختص في كل وسيلة منع حمل لتحديد الوسيلة المناسبة «فهناك وسائل تناسب سيدة ولا تناسب أخرى».

سن المرأة وقرار تأجيل الإنجاب

تابع أستاذ النساء والتوليد بطب قصر العيني، أنَّه بشكل عام لا يوجد أضرار من تأجيل الحمل باستخدام وسائل المنع المختلفة طالما تم الاختيار السليم، وهي مهمة الطبيب وبشرط ألا يكون سن المرأة متقدما أو مخزون المبيض من البويضات ضعيف ودور الطبيب تقديم المشورة والنصيحة أن قرار تأجيل الحمل خلال هذا التوقيت أو المرحلة ليس في صالحها، قائلاً «التأخر أو تأجيل قرار الحمل الندم على حاجة منقدرش نرجعها وهي مخزون البويضات وهناك إجابات بتأجيل الحمل ونحفظ للسيدة فرصة الحمل بتجميد الأجنة أو البويضات».