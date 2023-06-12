«المصرية للاتصالات»: الشركة تلعب دورا وطنيا ومستعدة لإتاحة 30 مليون خط جديد

أكد المهندس الحسيني عادل، نائب رئيس الجهاز التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات لخدمة العملاء، أن الشركة هي كيان مصري كبير يحقق أعلى معدلات نمو، بها 12 مليون و600 ألف مشترك يخدمون 66 مليون مواطن، والشركة مستعدة لإتاحة 30 مليون خط جديد من داخل التوسعات في الريف والمدن.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، اليوم، أن الشركة أرباحها تنمو سنويا وأن تشكيلها ينقسم إلى 30% مملوكة للأفراد و70% ملك لوزارة المالية ووزارة الاتصالات، ولا يوجد تراجع في قاعدة العملاء وهناك دور وطني كبير تلعبه المصرية للاتصالات، حيث تم توصيل الألياف الضوئية إلى 3 آلاف مدرسة، بالإضافة إلى تزويد 15 ألف مبنى حكومي بمراكز البيانات ونحن الشركة الوحيدة المشغل الوحيد لديه خطوط فايبر.

وشدد الحسيني عادل على أن الشركة تستخدم أحدث التكنولوجيا العالمية التي تعمل بها الحكومة الأمريكية حاليا، موضحاً أن الشركة بها أحدث تكنولوجيا موجودة بتعمل بنفس التكنولوجيا التي تعمل بها الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

تصريحات الحسيني عادل جاءت للرد على طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبد القادر بشأن عدم مواكبة المصرية للاتصالات للتطور التكنولوجي والتحول الرقمي.

وطالب عبد القادر بتدخل الشركة في تصنيع التكنولوجيا، وإعطاء فرصة أكبر لتقديم خدمات أكبر من خدمات التليفون الأرضي وخدمة الإنترنت الذي يرتبط وجوده بالإنترنت علشان يفضل موجود لازم تربطه بالإنترنت.

وشدد عبد القادر على ضرورة إطلاق مبادرات ومسابقات للأفكار تعلن فيها عن جوائز، موضحا أنه حزين على هذا الكيان الذي ينحصر دوره داخل هذه الدائرة المغلقة.