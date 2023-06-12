زيادة المعاشات والأجور في الموازنة الجديدة.. «المالية» تعلن تعيينات للمعلمين والأطباء

تضمنت الموازنة للعامة الجديدة للدولة التي اعتمدها ووافق عليها مجلس النواب اليوم أكثر من بشرى سارة للمواطنين، أبرزها زيادة بمقدار 48.8% فى مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بالعام المالي 2023 / 2024.

وأكد وزير المالية أمام النواب اليوم زيادة الدعم رغم ظروف الموازنة الاستثنائية بسبب الظروف العالمية وتضمنت الموازنة الجديدة رفع مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 48.8٪، ؜للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية من بينها 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوى 41.9%، و119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و6 مليارات جنيه للتأمين الصحى والأدوية بزيادة 58.2% عن العام المالى الحالى، و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان "محدودى الدخل والإسكان الاجتماعي" بمعدل نمو سنوى 31.5%.

زيادة الدعم وصناديق المعاشات بالموازنة

كما تم تخصيص 31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى بمعدل نمو سنوي 25%، و202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوى 6%، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، وأكثر من 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 14.3٪.

زيادة معاش الطفل

ووافقت وزارة المالية على التوصيات والتعديلات التي تقدم بها مجلس النواب ومنها تخصيص ملياري جنيه للتأمين الصحي لغير القادرين مقابل 57 مليونا في المالي السابق، وزيادة معاش الطفل من 70 إلى 140 مليونا، وزيادة الدعم لمواجهة التضخم ودعم الصناعة والزراعة والسياحة، حيث جرى دعم الصادرات بـ28 مليار جنيه مقابل 6 مليارات في العام المالي الحالي، ودعم الكهرباء للصناعة بـ6 مليارات جنيه، ودعم ضرائب عقارية على الصناعة تحملت الدولة 1.5 مليار جنيه، ونصف مليار لدعم صناعة السيارات، ونصف مليار لتحويل السيارات للعمل بالغاز.

تعيينات جديدة للمدرسين

كما أعلن وزير المالية اليوم أمام مجلس النواب عن قرب تنفيذ تعيينات 30 ألف مدرس و30 ألف طبيب من الإعلان الذي تم في الموازنة الحالية، موضحا أنه سيتم وفق الموازنة الجديدة المعتمدة، الإعلان عن 70 ألف وظيفة جديدة منها تعيين 30 ألف معلم و30 ألف طبيب، بالإضافة لتحسين أوضاع المدرسين وهيئات التدريس والأطباء إضافة الى زيادة الاجور والمرتبات ورفع الحد الأدني للأجور ويبدأ تنفيذ الموازنة الجديدة في الأول من يوليو المقبل.

الموازنة الجديدة 2023

وقال إبراهيم ياسين، الخبير الاقتصادي، لـ«الوطن»، إنّ زيادات الأجور والاستثمار الحكومي ومخصصات الدعم في الموازنة الجديدة، تسهم في توسيع دائرة الحماية الاجتماعية، وتتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاسيما في ظل الأزمة العالمية الطاحنة التي طالت اقتصادات الدول.